Saint Etienne, Aboubakar'ın peşine düştü

Porto’da forma giyen Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Portekiz’de yayın yapan A Bola’nın haberine göre, Beşiktaş ile Fransa’nın St Etienne kulübü, Aboubakar için transfer yarışına girdi. Porto’nun teknik direktör Sergio Conceicao’nun Kamerunlu golcüyle devam etmeyi istemesine karşın transfer tekliflerinin geleceği bildirildi.

Son olarak, Porto’nun Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Krasnodar ile yaptığı mücadelede Aboubakar özel olarak izletildi. St Etienne kulübü yetkililerinin Krasnodar karşısında Porto forması giyen Aboubakar’ı takip ettiği ve rapor sunduğu ifade edildi. Aboubakar’ın son durumunun St Etienne kulübü tarafından detaylı bir şekilde incelendiği yazıldı.