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07.12.2019 - 22:15 |

Salih Uçan: "Muslera çok büyük kaleci"

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan: "Muslera çok büyük kaleci"

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da sonradan oyuna dahil olan Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

"Muslera tabi çok büyük kaleci"
"Bugün aslında bir sıkıntı yok. Sadece gol atamadık. Muslera tabi çok büyük kaleci. Bir gol atsak maçın şekli ne olurdu bilemiyorum elbette ama en azından berabere bitirebilirdik. Sahada gol atarsan yaşarsın. Atamayınca sonuç böyle oluyor. Sağlık olsun önümüzdeki maçlara bakacağız."

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