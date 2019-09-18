Salzburg'dan Genk'e gol yağmuru! Erling Haland kimdir...

Şampiyonlar Ligi E grubunda Salzburg fırtınası yaşandı. Red Bull Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip Belçika ekibi Genk'i 6-2 gibi net bir sonuçla yendi.

Maçın ilk yarısına fırtına gibi başlayan İsviçre ekibi Erling Haland(3), Szoboszlai ve Hee-Chan Hwang attığı gollerle soyunma odasına 5-1 önde gitti. Genk'in tek golünü Lucumi kaydetti.

Maçın ikinci yarısına daha atak başlayan Genk, Samatta ile 2. golü buldu. Bu gole 66. dakika da Ulmer ile yanıt veren Salzburg durumu 6-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maç 6-2'lik skorla bitti.