Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerŞampiyonlar LigiSalzburg'dan Genk'e gol yağmuru! Erling Haland kimdir...
18.09.2019 - 08:25 |

Salzburg'dan Genk'e gol yağmuru! Erling Haland kimdir...

Şampiyonlar Ligi müthiş başladı. Salzburg evinde karşılaştığı Genk'i 6-2 yendi. Maça genç oyuncu Erling Haland'ın ilk yarıda yaptığı hat-trick damga vurdu.

Salzburg'dan Genk'e gol yağmuru! Erling Haland kimdir...

Şampiyonlar Ligi E grubunda Salzburg fırtınası yaşandı. Red Bull Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip Belçika ekibi Genk'i 6-2 gibi net bir sonuçla yendi.

Maçın ilk yarısına fırtına gibi başlayan İsviçre ekibi Erling Haland(3), Szoboszlai ve Hee-Chan Hwang attığı gollerle soyunma odasına 5-1 önde gitti. Genk'in tek golünü Lucumi kaydetti.

Maçın ikinci yarısına daha atak başlayan Genk, Samatta ile 2. golü buldu. Bu gole 66. dakika da Ulmer ile yanıt veren Salzburg durumu 6-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maç 6-2'lik skorla bitti. 

Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

Boluspor’un yeni forma sponsoru Eminevim

Boluspor’un yeni forma sponsoru Eminevim

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

Sıradaki Haber