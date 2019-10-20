Samet Aybaba: "Diyorlar ki 'NasÄ±l olsa UEFA'dan paramÄ±zÄ± alÄ±rÄ±z.'

SÃ¼per Lig'in 8. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa ile 1-1 berabere kalan Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Samet Aybaba, "KulÃ¼pler bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle devam ettiÄŸi sÃ¼rece futbol daha da kÃ¶tÃ¼ye gidecek." dedi.Â

Aybaba, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, takÄ±ma geldiÄŸi gÃ¼nden beri futbol adÄ±na bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. TakÄ±mÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in neler yapabileceklerini futbolcularla konuÅŸtuÄŸunu anlatan Aybaba, takÄ±m olarak eksiklerinin olduÄŸunu bunu aÅŸmak iÃ§in Ã§aba harcayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Aybaba, "Ä°yi baÅŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir oyundu. BazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar da vardÄ± onlarÄ± da Ã¼stÃ¼mÃ¼zden atacaÄŸÄ±z. Ä°kinci yarÄ± oyuncularÄ±mÄ±z daha iyiydiler." diye konuÅŸtu.Â

Bir gazetecinin, bazÄ± futbolcularÄ±n paralarÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve antrenmana Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine Aybaba, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BÃ¶yle bir ÅŸey yok. Sadece Djedje'nin bÃ¶yle bir sorunu var. Antrenmana Ã§Ä±kmayla ilgili bir sorun yarattÄ± biz de onu kadroya almadÄ±k. BÃ¶yle ÅŸeyler olacak ama biz Ã¶nce ÅŸunu konuÅŸmalÄ±yÄ±z, bu Ã¼lke futbolunu bu ekonomiyle nasÄ±l yÃ¶neteceÄŸiz. Bu Kayserispor'un sorunu deÄŸil ki bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkenin problemi artÄ±k. Bu yabancÄ± ve bu paralarla yÃ¼rÃ¼yemeyeceÄŸini anlayamÄ±yor muyuz? BunlarÄ± 20 senedir sÃ¶ylÃ¼yoruz hala dÃ¼zeltemiyoruz. BazÄ± yabancÄ± oyuncular Avrupa'da Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸ alÄ±yorlar. TÃ¼rkiye'deki kulÃ¼plerin sorunlarÄ±nÄ± bildikleri halde bu Ã¼lkeye gelip yÃ¼ksek maaÅŸ alÄ±yorlar. Diyorlar ki 'NasÄ±l olsa UEFA'dan paramÄ±zÄ± alÄ±rÄ±z.' Senaryo bu. Ãœlke futbolu buna izin verdiÄŸi sÃ¼rece antrenmana Ã§Ä±kmayan, evinin Ã¶nÃ¼ndeki bahÃ§ede Ã§ocuÄŸunu gezdiren, Erciyes'e gidip kayak yapan futbolcu tiplerini Ã§ok gÃ¶receksiniz. Bu soruna Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak lazÄ±m. KulÃ¼pler bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceyle devam ettiÄŸi sÃ¼rece futbol daha da kÃ¶tÃ¼ye gidecek."Â

Ã–zdeÅŸ: "Kalecimiz Fatih Ã–ztÃ¼rk ikinci yarÄ±da bizi maÄŸlup olmaktan kurtardÄ±"

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Kemal Ã–zdeÅŸ ise gÃ¼zel bir maÃ§ta puanlarÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n oyunun ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde daha iyi oynayan taraf olduÄŸunu vurgulayan Ã–zdeÅŸ, "Ä°kinci golÃ¼ bulamamak ilk yarÄ±nÄ±n sonunda problemdi. Ä°kinci yarÄ±da rakibimiz daha iyi oynadÄ±. Kalecimiz Fatih Ã–ztÃ¼rk ikinci yarÄ±da bizi maÄŸlup olmaktan kurtardÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kemal Ã–zdeÅŸ, ayrÄ±ca hakemin maÃ§Ä± iyi yÃ¶nettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.