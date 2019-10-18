SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± teknik direktÃ¶r Aybaba yÃ¶netiminde kulÃ¼p tesislerinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, 5'e 2 pas, yarÄ± sahada Ã§ift kale maÃ§ ve taktik Ã§alÄ±ÅŸma ile sona erdi.Â Burada basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan teknik direktÃ¶r Samet Aybaba, TÃ¼rk futbolunun en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan birinin ekonomik durum olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'de 3-4 kulÃ¼p dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mali problemi olduÄŸuna dikkati Ã§eken, kendilerinin ise bu konuda biraz rahatladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Aybaba, "Ä°kinci bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z var. Ligin en altÄ±ndayÄ±z. BazÄ± ÅŸanssÄ±z maÃ§lar kaybetmiÅŸiz. OyuncularÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kta birbirlerinden kopmalarÄ± gayet doÄŸal. Birlikte hareket etme Ã¶zeliklerini kaybetmiÅŸler. Hem o anlamda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz hem yÃ¶netimle aralarÄ±nda olan baÄŸÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz hem de saha iÃ§indeki performanslarÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

"KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±z"

Åžu anda her ÅŸeyin iyi gittiÄŸini vurgulayan Aybaba, "Hemen maÃ§ kazanmak istiyoruz. KarÅŸÄ±mÄ±zda iyi bir takÄ±m var. AldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lara aldanmayÄ±n. Biz kadrolarÄ±nÄ± irdeliyoruz. Gayet yetenekli, iyi oyuncularÄ± var. Onun iÃ§in biz iÅŸi daha Ã§ok ciddiye alÄ±yoruz. Oyuncular, kendi sahasÄ±nda farklÄ± kaybeden bir takÄ±ma karÅŸÄ± hemen rahatlama havasÄ±na giriyor. Girmesinler istiyoruz. KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler yapacaÄŸÄ±z. Eksik bulduÄŸumuz yerlerle ilgili yeni oyuncu tiplerini deneyeceÄŸiz. Bir de duran toplarla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z var, bununla ilgili Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±na en hazÄ±r ÅŸekilde Ã§Ä±kmak istediklerini vurgulayan tecrÃ¼beli teknik adam, "ArtÄ±k eleÅŸtirme deÄŸil, birlikte hareket etme zamanÄ±. EÄŸer bu takÄ±m SÃ¼per Lig'de kalsÄ±n isteniyorsa, herkesin elini takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼ne doÄŸru uzatmasÄ± lazÄ±m. ArkadaÅŸlardan da rica ediyorum, lÃ¼tfen belli noktalara gelene kadar birlikte hareket edelim. AralarÄ±nda sorun varsa, hesaplaÅŸma varsa, bunu da o zamana bÄ±rakmak lazÄ±m. Seyircimizin desteÄŸine Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var. MaÃ§a gelsinler. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n motivasyonlarÄ± ve gÃ¶nÃ¼lleri biraz kÄ±rÄ±k. Bu durumu bir an Ã¶nce halletmemiz lazÄ±m. Ä°nÅŸallah iyi oynayÄ±p kazanmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'da yÃ¶netimin gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± belli olduÂ

KulÃ¼p basÄ±n sÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen Mustafa TokgÃ¶z, yÃ¶netim kurulunda yeniden gÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti. TokgÃ¶z, Hamdi Elcuman baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yÃ¶netim kurulunda baÅŸkan vekilliÄŸine Serdar MaraÅŸlÄ±, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Mustafa BakÄ±r, genel sekreterliÄŸe Ä°smail Ã‡Ã¶l'Ã¼n getirildiÄŸini sÃ¶yledi.

Sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini BÃ¼lent BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n Ã¼stlendiÄŸini dile getiren TokgÃ¶z, stat ve sportif tesisler sorumlusunun MevlÃ¼t Ä°lbaÄŸÄ± ile Furkan ErgÃ¼neÅŸ, altyapÄ± sorumlusunun Bekir Benk, sportif sorumlunun SÃ¼leyman AkÄ±n, mali iÅŸler sorumlusunun Fatih Ã‡aÄŸlar Ã–cal, hukuk iÅŸleri sorumlusunun Orhan TaÅŸÃ§Ä± ve halkla iliÅŸkiler sorumlusunun da Ä°sa GÃ¼n olarak belirlendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.