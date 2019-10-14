Şampiyonlar Kemer’de ödüllerini aldı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen MARINBASE Yachting Golf Cup dün yapılan ödül töreni ile sona ererken, golfçülerin yoğun ilgi ve katılımına sahne oldu.

Türk yatçılığının öncü ve güvenilir markalarının başında gelen ve Avrupa’nın yükselen markalarından olan Marinbase Exclusive Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek olan ‘MARINBASE Yachting Golf Cup 2019’, 11-13 Ekim tarihlerinde uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübünde gerçekleşti.



238 golfçünün katılım gösterdiği turnuvaya Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu, Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker, Mustafa Sarıoğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar ve Erhan Kamışlı’nın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni bir araya gelmeye başlaması üzerine, düzenlenen bir turnuvada ilk defa verilen ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödülü büyük ilgi gördü. Yacht Owners Cat A kategorisi kazananı Nihat Özdemir olurken, Cat B kategorisinin kazananı Hasan Akçakayalıoğlu oldu.



Gün boyunca yoğun ilgiyle devam eden turnuva, dün 17.00’de gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Törende ayrıca, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Törenin ardından Ogün Sanlısoy akustik şarkılarıyla sahne alarak, misafirlere keyifli anlar yaşattı.