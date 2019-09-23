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23.09.2019 - 20:22 |

Şampiyonlar Ligi 2022 finali Allianz Arena'da!

Bayern Münih’in 75 bin kapasiteli stadı Allianz Arena, 2022’de Şampiyonlar Ligi finaline evsahipliği yapacak.

Şampiyonlar Ligi 2022 finali Allianz Arena'da!

 

Celal Umut Eren - Skorer

Avrupa futbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2022 finalinin ev sahibi belli oluyor. Sky Sports’ta yer alan özel haberde, UEFA’nın 2022’deki finali Almanya’ya Allianz Arena’ya vereceği kaydedildi.

Bayern Münih’in maçlarını yaptığı 75 bin kapasiteli statta finalin olması isteniyor. Henüz resmi açıklama olmasa da kararın netleştiği bildirildi. Allianz Arena, 2012’de de Şampiyonlar Ligi finaline evsahipliği yapmıştı.

Böylece 10 yıl sonra yeni bir finalin oynanması bekleniyor. Resmi açıklama önümüzdeki hafta olacak. 2023 finalinin de İngiltere’de Wembley’de gerçekleşmesi planlanıyor.

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