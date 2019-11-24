24.11.2019 - 15:19 |
Şampiyonlar Ligi Al Hilal'in! Gomis'ten tek gol...
Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal, Japonya'nın Urawa takımını 2-0 mağlup ederek Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü. Takımının ikinci golünü kaydeden Gomis şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçında Urawa ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal bu mücadeleyi de 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Al Hilal'e şampiyonluğu getiren gollerden biri Galatasaraylı eski futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi.
Yıldız futbolcunun bu sezon takımı adına 9 maçta 6 gol 3 asisti bulunuyor.
Ayrıca yıldız futbolcunun Al Hilal kariyeri ise şöyle: 54 maç 40 gol