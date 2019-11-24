Şampiyonlar Ligi Al Hilal'in! Gomis'ten tek gol...

Asya Şampiyonlar Ligi finalinin ikinci maçında Urawa ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Al Hilal bu mücadeleyi de 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Al Hilal'e şampiyonluğu getiren gollerden biri Galatasaraylı eski futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Yıldız futbolcunun bu sezon takımı adına 9 maçta 6 gol 3 asisti bulunuyor.

Ayrıca yıldız futbolcunun Al Hilal kariyeri ise şöyle: 54 maç 40 gol