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04.06.2019 - 21:08 | | İSTANBUL (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Messi'den

Barcelona forması giyen ünlü yıldız Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyisi seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde en güzel gol Messi'den

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi. UEFA'nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü, Messi'nin Liverpool'u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

Oylamada Messi'nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic'in Tottenham'a, Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Bayern Münih'ten Hollandalı Arjen Robben'in Benfica'ya attığı golleri geride bıraktı.

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