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12.12.2019 - 01:51 | | Skorer-AA

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve tur atlayanlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve tur atlayanlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonunun grup aşaması, A, B ve D gruplarındaki 6 maçla sona erdi. 

D Grubu karşılaşmalarında Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı, Juventus da Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Atletico Madrid, son 16 turu biletini aldı.

İŞTE SON 16'YA KALANLAR
Liverpool, Tottenham, Man. City, 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Chelsea, Juventus, Napoli, Atalanta, R. Madrid, Barcelona, Atl. Madrid, Valencia, B. Münih, Dortmund,
RB Leipzig, Lyon, PSG

Turlayan takımlar arasında 4 İngiliz, 4 İspanyol, 3 İtalyan, 3 Alman, 2 Fransız kulübü bulunuyor. Son 16'ya Avrupa'nın 5 büyük Ligi'ndeki takımlar dışında başka ülkeden temsilci kalmaması dikkat çekti.

 Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Bayer Leverkusen ise Salzburg, Inter, Benfica, Ajax, Shakhtar Donetsk, Club Brugge ve Olympiakos gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı. 

A, B ve D gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle: 

A Grubu 

Paris Saint-Germain (Fransa) Galatasaray: 5-0 

Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya): 1-3 

B Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 3-1 

Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0 

D Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya): 0-2

 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
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