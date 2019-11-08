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08.11.2019 - 15:17 | | İSTANBUL (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo

 

UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.

Genç oyuncu, takımının Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.

Oylamada, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.

 

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