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12.08.2019 - 11:09| İSTANBUL (AA)

Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletleri sahibini buluyor

Medipol Başakşehir'in de yer aldığı 3. eleme turunda rövanş maçları yarın oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletleri sahibini buluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar, yarın oynanacak 10 maç sonunda belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak.

Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları yarın oynanacak.

Maç programı şöyle:

19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)
20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)
21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)
21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)
21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir
21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)
22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

 

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