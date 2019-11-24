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24.11.2019 - 15:42 | | SAMSUN (İHA)

Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta müsabakasında Samsunspor, evinde Şanlıurfaspor’u 5-0 yendi.

Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

Göreve yeni gelen Ertuğrul Sağlam'ın cezası nedeniyle takımın başında olamadığı karşılaşmada Samsunspor evinde Şanlıurfaspor karşısında gol şov yaptı: 5-0

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Belder xx, Boran Turhan xx, Osman Baruk xx
Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Erkam xx (Ercan dk. 78 x), Gökhan Meral xx, Guido xxx (Enes dk. 65 xx), İlyas Kubilay xx (Samed Hakan dk. 81 x), Gökhan Alsan xx, Ferhat xx, Bahattin xxx, Atabey xxx
Şanlıurfaspor: Alperen x, Ali Demirkol xx, Mehmet Bayat x, Muhammed Küçük x, Rıdvan x (Mücahit dk. 82 ?), İbrahim x, Mehmet Daniş x (Ali İrtük dk. 73 x), Veysel xx, Murat Kurt x (Serhat dk. 73 x), Eyyüp x, Yusuf Güzel x
Goller: İlyas (dk. 32 pen.), Guido (dk. 50), Bahattin (dk. 70 ve 71), Atabey (dk. 79) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ferhat (Samsunspor), Mehmet Bayat, Rıdvan (Şanlıurfaspor)

Sağlam, maçı tribünden izledi

Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

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