SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 17 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda GenÃ§lerbirliÄŸi ile karÅŸÄ±laÅŸacak Ã‡aykur Rizespor'un ParaguaylÄ± futbolcusu Braian Samudio, rakipleri karÅŸÄ±sÄ±nda kazanarak lige iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak istediklerini sÃ¶yledi.Â

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmandan Ã¶nce basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, zorlu bir lig mÃ¼cadelesine baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirtti.Â

Ã‡ok zor maÃ§larÄ±n kendilerini beklediÄŸini kaydeden Samudio, "Lige yeni bir ekiple baÅŸlayacaÄŸÄ±z. TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ± gitti ve yeni arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z geldi. Yeni bir teknik ekip geldi." ifadelerini kullandÄ±.Â

Samudio, ilk hafta lige yeni Ã§Ä±kan GenÃ§lerbirliÄŸi ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ± kazanÄ±p iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak istiyoruz. DevamÄ±nÄ± da iyi getirmek istiyoruz. HocamÄ±z, iÅŸini iyi bilen bir hoca. HazÄ±rlÄ±klarÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Bize iyi bir futbol oynatmasÄ± da bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan olumlu yÃ¶n olarak gÃ¶rÃ¼yorum. Biz de hocamÄ±zÄ±n istediklerini sahaya yansÄ±tabilirsek baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§ireceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â

PerformansÄ±na da deÄŸinen Samudio, "Futbolcu olarak her zaman kendinize bir hedef koyarsÄ±nÄ±z, hem asistlerim iyi olsun hem de fazla gol atayÄ±m. Bunu her zaman istersiniz ama takÄ±mÄ±n nasÄ±l oynayacaÄŸÄ±na da baÄŸlÄ±. Yeni bir takÄ±mÄ±z. TakÄ±mÄ±n alÄ±ÅŸma sÃ¼resini hÄ±zlÄ± ve iyi bir ÅŸekilde geÃ§ebilirsek hem asist hem de gol olarak takÄ±ma yardÄ±m edebileceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Åžu an bir hedef koymuyorum. MaÃ§ maÃ§ gitmemiz lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bu arada, yeÅŸil-mavili ekip, GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal yÃ¶netiminde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â