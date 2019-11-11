San Antonio Spurs, Tony Parker'Ä±n formasÄ±nÄ± emekli ediyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, eski oyuncusu Tony Parker'Ä±n formasÄ±nÄ±n emekli edileceÄŸini duyurdu.Â

Spurs'Ã¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z eski basketbolcu Parker'Ä±n 9 numaralÄ± formasÄ±nÄ±n yarÄ±n sabaha karÅŸÄ± oynanacak Memphis Grizzlies maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenecek seremoniyle emekli edileceÄŸi bildirildi.

Â Parker, AT&T Center'da formasÄ± yer alacak 10. isim olacak. Daha Ã¶nce Bruce Bowen (12), Tim Duncan (21), Manu Ginobili (20), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas'Ä±n (13) formalarÄ± Spurs tarafÄ±ndan emekli edilerek AT&T Center'a yerleÅŸtirilmiÅŸti.

Tony Parker, 2001 draftÄ±nÄ±n birinci turunda 28. sÄ±radan seÃ§ildiÄŸi Spurs'te 2018'e kadar gÃ¶rev yaptÄ±. TakÄ±mÄ±yla 4 NBA ÅŸampiyonluÄŸu (2003, 2005, 2007, 2014) yaÅŸayan Parker, 2007 finallerinin en deÄŸerli oyuncusu oldu. NBA'de 6 defa all-star seÃ§ilen Parker, kariyerinin son yÄ±lÄ±nda geÃ§en sezon Charlotte Hornets formasÄ± giydi.Â

Oyun kurucu olarak gÃ¶rev yapan Parker, NBA'de 15,5 sayÄ±, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarÄ±yla mÃ¼cadele etti.