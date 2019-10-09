Santos ve Palmeiras maçının canlı iddaa heyecanı misli.com'da

BREZİLYA’DA HAFTANIN MAÇI

Zirvenin yavaş yavaş şekillendiği Brezilya’da çok kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Palmeiras 3 puan gerideki takipçisi Santos’a konuk oluyor. Bu önemli mücadeleye Misli.com’da canlı bahis yaparak karşılaşmanın heyecanını katlayabilirsiniz.

İlk sıradaki Flamengo’nun 8 puan gerisinde haftaya giren Santos son kozlarını oynuyor. Palmeiras’ı devirerek şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Siyah-beyazlılar ayrıca ikinci sırayı da kapmanın hesabını yapıyor. Son şampiyon Palmeiras ise unvanını koruma peşinde. Yeşil-beyazlılar 5 puan geride olsa da Flamengo ile evinde oynayacağı için kendini avantajlı görüyor. Bu nedenle o maça kadar minimum puan farkıyla ilerlemek niyetindeler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmanın 3’ü karşılıklı golle tamamlandı.

İki ekip arasındaki son 7 karşılaşmanın 6’sında ilk yarı gol atıldı.

İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda minimum 1 gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NEYİ TERCİHLİYOR?

Bu maçı kuponlarında bulunduran üyelerin %23’ünün önceliği taraf bahisleri yerine gollerden yana. Öne çıkan tercih ise maçta 2,5 gol altında kalınacağı yönde. %18’le bir sonraki tercihler ise konuk Palmeiras’ın bu maçtan en az 1 puanla döneceği yönünde olup 02 çifte şans kuponlarda yerini almış.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Son iki maçını gol yemeden kazanan Santos'da Vasco da Gama maçında kırmızı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu Goebel, cezalı. Palmeiras, son iki mata şanssız beraberlikler aldı. Savunma oyununda ligin en iyilerinden olan Palmeiras, 7 maçtır kaybetmiyor. Ligin iki önemli takımın mücadelesinde kontrollü oyun bekliyorum. Savunmada diri kalan maçı kazanacaktır. Öncelikli tercihim 2,5 gol altı bahsi olacak.