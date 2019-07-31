Sarı fırtına!

Yeni sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, Avusturya’daki 10 günlük kampı tamamlayarak kente döndü.



20 Temmuz’dan itibaren ikinci etap kamp çalışmalarını Linz kentinde gerçekleştiren bordo-mavili takım, Hellas Verona ile yaptığı hazırlık maçıyla kampı noktaladı. İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma başlayacak.

Trabzonspor’da yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başındaki isim Yusuf Sarı oldu. Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, her geçen gün takıma adapte olurken, Hoffenheim ve Parma maçlarında 1’er gol kaydetmeyi başardı. Son Verona maçında forma giymeyen Yusuf, 3 karşılaşmada attığı 2 golle de hazırlık maçlarının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Bir başka yeni transfer olan Bosnalı oyuncu Nemanja Andjusic ise kampta bekleneni veremedi. Bordo-mavili futbolcu, Macaristan 2. Lig ekibi Haladas ile yapılan maçın 63. dakikasında ve Verona maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu toplam 72 dakika sahada kalırken hazır bir görüntü sergilemedi.