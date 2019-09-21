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21.09.2019 - 00:44 | | AA

Schalke sahasÄ±nda Mainz'Ä± yendi! Ozan Kabak...

Bundesliga Schalke 04, sahasÄ±nda Mainz 05'i 2-1 yendi.Â

Schalke sahasÄ±nda Mainz'Ä± yendi! Ozan Kabak...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasÄ±nda Mainz 05'i 2-1 yendi.Â 

Schalke 04, Bundesliga'nÄ±n 5. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Veltins Arena'da Mainz 05'i konuk etti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, 36. dakikada TÃ¼rk kÃ¶kenli futbolcu Suat Serdar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle Schalke 04'Ã¼n 1-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

Mainz 05'in 75. dakikada Karim Onisiwo'nun topu filelere gÃ¶ndermesiyle 1-1'lik eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, ev sahibi ekip 89. dakikada Amine Harit ile bir gol daha buldu ve karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-1 galip ayrÄ±ldÄ±.Â 

MÃ¼sabakaya ilk 11'de baÅŸlayan Suat Serdar 60. dakikada yerini Mark Uth'a bÄ±raktÄ±. Mavi-beyazlÄ±larÄ±n diÄŸer TÃ¼rk kÃ¶kenli oyuncusu Ahmed Kutucu 81. dakikada oyuna dahil olurken, milli futbolcu Ozan Kabak yedek kulÃ¼besinde gÃ¶rev bekledi.Â 

Schalke 04, puanÄ±nÄ± 10 Ã§Ä±kardÄ±. Mainz 05 ise 3 puanda kaldÄ±.

    Ä°nanÄ±lmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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