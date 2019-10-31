Sehic, Visca ve Hajradinovic'e milli davet

Bosna Hersek A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Robert Prosinecki, 15 KasÄ±m'da iÃ§ sahada Ä°talya ve 18 KasÄ±m'da deplasmanda Liechtenstein ile oynayacaklarÄ± maÃ§larÄ±n 25 kiÅŸilik aday kadrosunu belirledi.

Prosinecki, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°talya maÃ§Ä±nÄ±n Uluslar Ligi baraj maÃ§larÄ± iÃ§in iyi bir sÄ±nav olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±z. Biz de Ä°talyanlar da iyi oynuyoruz. Harika bir maÃ§ olacak." diye konuÅŸtu.

KasÄ±mpaÅŸa formasÄ± giyen Hajradinovic ile Slovenya'nÄ±n Olimpija takÄ±mÄ±nda oynayan Luka Menalo'nun ilk kez Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aday kadrodaki isimler ÅŸÃ¶yle:

Kaleci: Ä°brahim Sehic (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Mato Jajalo (Udinese), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Haris Hajradinovic (KasÄ±mpaÅŸa)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Luka Menalo (Olimpija), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Edin Visca (Medipol BaÅŸakÅŸehir), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Dino Hotic (Maribor).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda lider Ä°talya'nÄ±n 24, Finlandiya'nÄ±n 15, Bosna Hersek ve Ermenistan'Ä±n 10'ar, Yunanistan'Ä±n 8 ve Liechtenstein'Ä±n 2 puanÄ± bulunuyor.

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