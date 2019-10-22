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Haberler1.LigSeleznov boksta hünerlerini sergiledi, çocuklarla futbol maçı yaptı
22.10.2019 - 10:24 | | Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) -

Seleznov boksta hünerlerini sergiledi, çocuklarla futbol maçı yaptı

Bursaspor'un Ukraynalı golcüsü Yevhen Seleznov, boksta hünerlerini sergiledi. Salondaki çocuklarla futbol maçı da yapan deneyimli oyuncu, sempatik tavırlarıyla ilgi topladı.

Seleznov boksta hünerlerini sergiledi, çocuklarla futbol maçı yaptı

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'un bu sezon İspanyol ekibi Malaga'dan kadrosuna kattığı Yevhen Seleznov, formunu korumak için antrenmanların dışında boks da yapıyor.

Yeşil-beyazlı ekibe transferinin ardından kondisyon çalışmalarına ağırlık veren ve izinli olduğu günlerde dahi idman yapan 34 yaşındaki futbolcu, antrenörü ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Atıcılar Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde ringe çıktı. Deneyimli futbolcu, bokstaki yeteneklerini sergiledi.
Seleznov'a salonda spor yapan çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla sohbet eden Yevhen Seleznov, onlarla futbol maçı yaptı. Seleznov, maç sırasında çocukları yönlendirdi, eksiklerini ve ne yapmaları gerektiğini anlattı.

Bursasporlu oyuncu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 6 maçta 188 dakika forma giyerken, 2'şer gol ve asist kaydetti.

    Skorer Tv Haber Bülteni - 22 Ekim 2019
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