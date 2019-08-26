Semih Kaya, Maccabi'ye doğru

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

İsrail basını, Maccabi Haifa Kulübü'nün deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran ancak satın alma opsiyonunu kullanmayan yeşil-beyazlı ekibin, Semih için transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.

Galatasaray'a pay verilecek



Semih Kaya 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a 2 milyon euro bedel karşılığında gitmişti. Sonraki satışı içinse Çekya temsilcisinin satış karının yüzde 15'ini sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği ifade edilmişti. Haifa kulübü oyuncuyu bonservisiyle alması durumunda sarı-kırmızılılara bu transferden pay verilecek. İsrail'de transfer sezonu Eylül ortasına kadar devam ediyor.