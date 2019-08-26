26.08.2019 - 14:45
Semih Kaya, Maccabi'ye doğru
Galatasaray'da geçirdiği yarım sezon kiralık dönemin ardından bonservisini elinde bulunduran kulübü Sparta Prag'a dönen Semih Kaya'nın yeni takımı belli oluyor. 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk iki haftasında Çek ekibi ile sahaya çıkarken şimdi İsrail'e transferi gündeme geldi.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
İsrail basını, Maccabi Haifa Kulübü'nün deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran ancak satın alma opsiyonunu kullanmayan yeşil-beyazlı ekibin, Semih için transfer görüşmelerine başladığı aktarıldı.
Galatasaray'a pay verilecek
Semih Kaya 2017 yazında Galatasaray'dan Sparta Prag'a 2 milyon euro bedel karşılığında gitmişti. Sonraki satışı içinse Çekya temsilcisinin satış karının yüzde 15'ini sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği ifade edilmişti. Haifa kulübü oyuncuyu bonservisiyle alması durumunda sarı-kırmızılılara bu transferden pay verilecek. İsrail'de transfer sezonu Eylül ortasına kadar devam ediyor.