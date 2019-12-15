Daha önce de belirttiğim gibi en önemli sıkıntı ekonomik.

2020’ye girilirken bir takım önlemler alınıyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Dergisi’nin de yayın hayatına son vermesi kararı alındı.

Külüp ekonomik anlamda ciddi kaynak arayışı içinde. Kaynak yaratmak kolay değil. Dolayısıyla zarar eden birimler tespit ediliyor. Bu çerçevede derginin kapanmasıyla kulübün zarar kalemlerinden birinin azalması hedefleniyor.

Dijital olarak devam etmesinin de zor olduğunu öğrendim.

Futbol takımıyla ilgili ise sezonun ilk haftalarında şöyle bir söylem vardı kulüp içinde. “Rakibimiz Galatasaray’” Ancak gelinen noktada büyük bir yanılgı olduğunu söyleyebiliriz.

Sarı kırmızılı takım hâlâ geride olsa da sarı lacivertlilerin önünde Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Sivasspor var.

İlerleyen dönemde sarı kırmızılı ekibin toparlanması durumunda şampiyonluk yarışının altı takım arasında son haftalara kadar sürmesi söz konusu. Yarışta Galatasaray’ın gerisine düşülmediği sürece büyük sıkıntı olmaz ama tersi olursa teknik heyet üzerindeki baskı artar.

Bugünkü maçın öneminin herkes farkında. Sert ve hızlı çıkışlara dayalı oynayan rakibe karşı analizler yapıldı. Başkan takımı ziyaret edip moral verdi. Deplasmanda da takımla olacak tüm yönetim. Moses dışında son antrenmanda sakatlanan Hasan ile Zajc kadroda yok. Hasan’ın son andaki sakatlığı taşları yerinden oynatsa da takım omurgasının (Serdar, Gustavo, Emre-Ozan, Kruse, Vedat) eksiksiz şekilde sahada yer alacak olması sarı lacivertli takımın en önemli avantajı.