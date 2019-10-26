Fenerbahçe’nin oyunu genel olarak eleştiriliyor. Hatta Başkan Ali Koç bile son Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada vites arttırmaları gerektiğini ve maçın sıkıcı olduğunu ifade etmişti.

Açıkçası geçen seneyi görmüş ve bu kadar değişim yaşamış bir takımın an itibariyle performansı ve grafiği bence beklenenden iyi. Sezon başından bu yana eksikleri hepimiz biliyoruz. Rakiplerin de aman aman oynamadığı bir ortamda Fenerbahçe’nin oyunu daha derli toplu. İçeriye eleştirileri sorduğumda ise bu konuyla ilgili güzel bir cevap aldım. “Burada değirmen üç puan ile dönüyor.”

Aslında bu cevap her şeyi özetliyor. Antalya mağlubiyetinin şoku Denizli galibiyetiyle atıldı. Kruse’nin yokluğu orta sahayı etkiledi. Bugün de olmayacak. Denizli maçındaki sıkıntılardan biri de buydu. Yaratıcılık ve pas trafiğiyle ile ilgili tıkanıklık yaşandı. Ancak bu eksikliğe Yanal şu şekilde bir çözüm getirmeye çalıştı. Kruse’nin yerinde oynayan Emre maç içinde arkasında oynayan Ozan ile yer değiştirdi. Ozan enerjisi ile rakibe önde basıp bozmaya çalıştı. Geriden gelen Emre ve Gustavo’nun daha rahat oyun kurması hedeflendi. Bugün bu tip yer değişikliği ve önde baskıları yine göreceğiz.

Denizli kadrosu sahada olur. Zajc hamle oyuncusu olarak sahaya girer. Bir de Ferdi konusu var. Yanal’ın en çok eleştirildiği konu belki de bu. Bence de kadroda olmalı. Neden yok diye sorduğumda ise şu bilgileri aldım. “Yanal 2013-14’te Salih’i neden oynatmıyorsa Ferdi de o yüzden oynamıyor ya da kadroya giremiyor. Eksiği çok. Bu sezon çok kritik. Daha tecrübeli oyuncuları tercih ediyor. Ferdi’nin kadroya girdiği maçlarda takımda eksik çoktu. Alper son maçın kadrosundaydı. Alper 4-5 bölgede oynarken Ferdi daha az bölgede oynuyor.”

Belki çok tepki olduğu için Ferdi bugün kadroya girer ama orta vadede sakatlar da iyileşince forma giyme ihtimali yok gibi...