Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda Comolli ve Ersun Yanal arasındaki sinerjiden memnun olduğunu söylemişti.

Tek patron olmaya alışmış Yanal ile biraz üstten bakan Comolli’nin nasıl çalışacağı merak konusuydu. Sıkıntı yaşanması yüksek ihtimaldi.

Önce gelinen son noktayı aktaralım.

Futbol takımı idarecilerinden Yakup Elyazar’ın geçen haftaki düğünü öncesi verilen yemekte Yanal ve ekibi ile Comolli’nin geçen seneki ekibi bir aradaydı. Hep birlikte eğlendiler. Herkesin yüzü gülüyor, selfie’yi de Comolli çekiyordu.

Bu fotoğrafın verileceği ve bunun Fransız direktör tarafından çekileceğine ikilinin ilk günlerinde kimse ihtimal vermezdi.

Volkan Demirel tekne turu yaparken teknesine sadece Yanal ve ekibini değil geçen sene sorun yaşadığı Comolli’yi de çağırıyordu.

Bu birlikteliğin birçok sebebi var.

İlki geçen sezonki kabus..

Kenetlenme ile buradan çıkılacağını herkes anladı.

Egolar bir kenara bırakıldı.

İkincisi Başkan Koç’un Comolli’nin arkasında durması oldu.

En zor günde dahi Comolli’nin takımda kalması önemli bir mesajdı. O olmadan olmayacaktı..

Comolli de Yanal’ın çalışmalarından ve takımı küme düşme hattından çıkarıp toparlanmasından etkilendi. Yanal’ı tanıdı ve saygısını gösterdi.

Sonuçlar da bu birlikteliği güçlendirdi.

Büyük sancılar yaşansa da eşik aşıldı ve Fenerbahçe kendi futbol yapılanmasını başarıyla kurdu.

Hem ligi iyi tanıyan bir teknik direktöre hem de dünyayı bilen ve bağlantıları güçlü bir sportif direktöre sahip.

Bu ikilinin üzerinde de geçen sene büyük bir tecrübe kazanmış dinamik bir başkan var.