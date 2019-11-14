Şenol Güneş: "Bir hayalimiz vardı ülke olarak"

EURO 2020 finallerine adını yazdıran A Milli Takım'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"9 ay vardı, biz de 9 doğurduk"

"Eski-yeni oyuncu farketmez, birlikte sahaya çıktık. Bir hayalimiz vardı ülke olarak. Avrupa Şampiyonası'na Sonuç olarak buna ulaştık. 9 ay vardı, biz de 9 doğurduk, bir çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum."

"Bugün ilk defa gol atamadık"

"İstanbul'da üç maç yaptık. Taraftarın A Milli Takım ile bütünleşmesini sağlamaya çalıştık. Bugün ilk defa gol atamadık. Netice itibarıyla Euro 2020'ye gitmek önemliydi, rakibin son şansıydı"

"Türk futbolunu yeniden ele almak gerekiyor"

"Avrupa Şampiyonalarına, Dünya Kupalarına sürekli katılmak için, Türk futbolunu yeniden ele almak gerekiyor. Futbol seviliyor, bundan dolayı çok çalışmak gerekiyor. Mükemmeli istemek hepimizin arzusu ama ona ulaşmak için çok çalışmak gerekiyor"