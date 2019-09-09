Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu açıklaması!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. maçında deplasmanda oynayacağı Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Mert Günok açıklamalarda bulundu.

"Rakibi oynatmadan..."

"Andorra ve Moldova takımlarının benzer yanları var. İki takım da savunma ağırlıklı oynuyorlar. Yarın da kontra atağa çıkıyorlar. Hücum edip, rakibi oynatmadan, merkez ve kanatları kullanarak gol arayacağız. Bunları Andorra maçında da denedik."

"İlk pozisyonları gol oldu"

"Futbol ilginç bir oyun. İzlanda'nın Moldova maçını izledim. Gole kadar pozisyonları yoktu. 30. dakikada ilk pozisyonları gol oldu. Biz de Andorra karşısında çok kaçırdık. Bunlar olabiliyor."

"Son dakikada attığımız golle tabii şanssız bir galibiyet diyoruz ama 0-0 kaldığınız zaman savunması olmaz. Tabii gollü kazanma sonunda doğru şeyleri yapmaya çalıştık. Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın da bunu yapmayı umuyoruz."

"Vodafone Park zemini, mevcut zeminler arasında en kötü olanı. Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa'nın sahası zemin olarak çok daha güzel."

"Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım oynayarak, gelişerek kadro haline dönüşüyor. Fransa maçındaki güveni, oyunu, tempoyu yaptığınız zaman fazla bir şey konuşmaya gerek yok."

"Bizimle olmayan ama düşündüğümüz çok oyuncu var, yeni isimler ileride bizimle olabilir..."

"Emre'nin belinde spazm vardı"

"Buraya gelen oyuncularda bir sorun yok. Emre'nin belinde spazm vardı. Onun dışında Nazım da, Ozan da, Dorukhan da iyi durumda. Yusuf'un kaşında dikiş var ama oynamaya engel bir durumu bulunmuyor."

"Tarih her gün yeniden yazılıyor. Geçmişte takılıp kalmanın bir anlamı yok. Geçmişten dersler çıkarmak gerekiyor. Moldova takımı, iyi bir takım. Daha önceki maçlara bakarak yarınki maçı değerlendirmenin bir anlamı yok. Kazanmak için hazırlandık."

"Takımın ne durumda olduğunu tam anlamıyla sahada görüyoruz. Rakibimizin fizik gücü var, takım oyunu ve savunma anlayışı var. Kazanmak için sahaya çıkacağımızı ve güçlü olduğumuzu biliyoruz. 3 puana ihtiyacı olan takımız."

"Kimseyi utandırmak istemiyoruz"

"Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak, kimseye hainlik yapmak istemiyoruz. Yorgun olduğumuz bir gerçek tabii. Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Olumsuzluk yok, takımımıza güveniyoruz. İyi oyun bekliyoruz. İyi oyun olmasa da kazanmak istiyoruz"

"Siz benden şikayetçisiniz, onu da anlamıyorum.""

"Hiçbir maçta ezilmek istemiyoruz. İzlanda maçının ilk yarısı dışında bunu da başardık. Ben sizden şikayetçi değilim ama siz benden şikayetçisiniz, onu da anlamıyorum."

"Dizilişler önemlidir ama asıl önemli olan oynayacağınız futbol yapısıdır. Defansımız, kalecilerimiz, forvetimiz, orta sahamız tüm oyunculardan memnunum. Dünya birincisi Fransa'yı yendiğimiz zaman birinci olmuyoruz ama o oyunu biz de görmek istiyoruz her zaman."

"Cenk takımında hiç oynamadı. Antrenman yapıyorsunuz ama maç performansı farklı olabilir. Güven oynuyor ama o da kendisine güven açısından sıkıntı yaşıyor. Kenan da bazen oynuyor, bazen oynamıyor. Karar vereceğiz."



Günok: "Berabere bitseydi, bizim için yıkıcı olurdu"

Kaleci Mert Günok ise, "Rehavet yoktu. Çok gol kaçırdık Andorra maçında... Halkımıza daha gollü bir galibiyet hediye etmek isterdik ama 1-0'lık galibiyet de üç puan için yetti. Berabere bitseydi, bizim için yıkıcı olurdu. Gücümüzü biliyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Umarım 3 puanı alıp döneriz. Hocamızla beraber başladığımız ilk maçtan itibaren halkımızın arkamızda durduğunu hissetmek çok güzel. Halkımızın gösterdiği sevgi bizim için itici güç oluyor. Bu desteği bilerek sahaya çıkıyoruz."