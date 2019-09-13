Serdal Adalı'nın acı günü

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, "İkinci Başkanımız Serdal Adalı'nın kıymetli annesi Özen Adalı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Serdal Adalı ve ailesi ile yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.