Ankaragücü maçı öncesindeki Aytemiz Alanyaspor galibiyetinin getirdiği rüzgar, takım içerisindeki o kara bulutları bir nebze olsa uzaklaştırdı. Yakın çevresine “İki ayda; 4 mevsimi görmüş gibiyim” diyerek, sezon başından beri başına gelenleri özetleyen Abdullah Avcı, bugünkü maç öncesi kafa olarak çok rahat.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in önceki günkü ziyareti ve orada geçen konuşmalardan sonra kendini daha da iyi hisseden Avcı, önemli eksiklerle Başkent’e gitti. Dorukhan, N’Koudou ve Oğuzhan sakatlıklarının üzerine, bir de Gökhan Gönül ile Ruiz’in sakatlıklarıyla karşılaşan Abdullah Avcı, hafta içerisindeki idmanlarda birkaç tane farklı 11 dizilimi denedi.

Ruiz’in yokluğunda, Necip’i, Vida ile birlikte görevlendiren deneyimli hoca, orta sahanın göbeğinde ise üç maçlık cezadan kurtulan Elneny ile Atiba’yı oynattı. Muhtemelen bugün de bu ikiliyi oynatacak. Önlerinde Adem Ljajic seçeneği garanti gibi dururken, kanatlarda oynatılacak isimler konusunda verilmiş net bir karar yok. Aytemiz Alanyaspor maçında, Diaby-Burak uyumu, Abdullah Avcı’nın kafasında tilkilerin dolaşmasına neden oluyor. Bu iki ismi antrenmanlarda aynı anda oynatan Avcı, belki ikisini bugünkü maçta da ilk 11’de oynatabilir. Kanatların birini Lens’e verecek olan siyah-beyazlı teknik adam, seçim süreci nedeniyle, takımın sessiz bir şekilde gündem olmadan hazırlık yapmasını bir avantaj olarak görüyor. Kısacası Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini almaya kendini hazırladı diyebiliriz.