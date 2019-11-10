Bu sezon Beşiktaş için çok sıra dışı geçiyor… Şanssızlık, bireysel hatalar, sakatlıklar ve kongre sürecinin yanına, bir de atipik pnömoniyi ekleyebiliriz. Başlığa bakıldığında “yeni bir transfer” diye düşünenler olabilir! Fakat bu bir zatürre türü. Tipik zatürreden daha farklı. Abdullah Avcı’nın Portekiz’e gitmesine engel olan bu virüs, sadece deneyimli hocaya bulaşmadı. Takımdaki birçok isim bu hastalığa yakalandı diyebiliriz.

Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerini bugün Denizlispor maçını da kazanarak daha da anlamlandırmak isteyen Beşiktaş’ta, bu bulaşıcı hastalık dışında başka ciddi bir sıkıntı yok gibi. Neredeyse tüm teknik ekip bu hastalığa yakalanırken, virüsün bazı futbolcularda da olduğu iddia edildi. Bazı futbolcuların Portekiz’e götürülmemesi ve bazı oyuncuların da Braga’da tercih edilmemesi, bu virüs ihtimalini daha güçlendiriyor. Teknik heyet ve sağlık kurulu söz konusu oyuncuların vücut dirençleri düşmesin diye kadroyu mümkün olabildiği kadar tasarruflu kullandı.

Denizlispor maçına, zatürre olmamış futbolculardan sağlam bir kadro çıkarmak için deyim yerindeyse kılı kırk yaran teknik heyet, bu nedenle tüm oyunculardan uyku düzeni ve beslenme konusunda doktorların uyarılarını ciddiye almalarını istemişler. Bu virüs türünün özellikle genç bedenleri sevdiği de futbolculara anlatılmış. Ayrıca takımın yarısı İstanbul’da yarısı da Braga’da olduğu için, siyah-beyazlılar tam kadro olarak sadece dün bir araya gelebildi. Denizlispor maçı kağıt üzerinde kolay maç gibi gözükse de; gribal durum, uzun yolculuk ve vücut direnci gibi kriterler yüzünden bugün sahada sürpriz isimler görebiliriz.