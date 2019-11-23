Milli aradan önce üçte üç yaparak hem bir galibiyet serisi yakalayan hem de zirve yarışına ortak olan Beşiktaş’ta Douglas ve Dorukhan dışında eksiklerin olmaması, Abdullah Avcı için önemli bir avantaj. Elbette böylesine avantajlar, bazı tatlı sorunları da yanında getiriyor. Avcı’nın bugünkü Konyaspor karşısındaki en önemli kozu, kanatlar olacak. Sorun şu: kanatlarda kimler görev alacak.

Rebocho, Caner, N’Koudou, Boyd, Lens ve Diaby deneyimli hocanın kanatlardaki başrol oyuncuları. Taktik antrenmanlarında birçok taktiksel planlar uygulandı. Önce Rebocho-N’Koudou ikilisi sol kanatta denendi.

N’Koudou yedeğe çekilerek sol açığa Caner alındı. Abdullah Avcı, Gökhan Gönül’ün önünde Boyd ve Lens’i denedi. Hatta Denizlispor maçında oyuna sağ açıkta başlayan Caner de denendi. Fakat, Sırbistan’ın milli kampından yorgun geleceği düşünülerek bugünkü maçta yedek soyundurulması beklenen Adem Ljajic, sanılanın aksine çok diri geldi. Sağ açıkta ilk onbirde kendine yer bulursa kimse şaşırmasın. Belki N’Koudou yine hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girebilir.

Burak Yılmaz başta olmak üzere Caner Erkin ve Gökhan Gönül, takım motivasyonunda Abdullah Avcı’ya, hafta boyunca çok yardımcı olmuşlar. Abdullah Avcı Konyaspor’da, Ömer Ali ile Sukubic’e dikkat çekti. Rakibin sağ kanadına çok dikkat edilmesini söylemiş. Son bir not ekleyecek olursak, rakibin kapalı savunma yapacağını düşünen Abdullah Avcı, kaleyi gören herkese şut çekme yetkisi vermiş.