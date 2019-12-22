Uzun yıllardır “Derbiler kazanılmadan, şampiyon olunmaz” klişesiyle iç içe olan futbolumuzda yine bir derbi günü geldi, çattı. Evet o klişede çok doğru tespitler var, ama devir artık o devir değil. Artık belirleyici olan maçlar sadece derbiler değil, bunun dışında kalan maçlar oluyor. Bugünkü maç öncesinde yine öyle bir hava var. Fenerbahçe ve Beşiktaş, ligdeki son maçlarını kaybettikleri için “Aman önce bir puanı garantiye alalım” planı çok konuşuluyor.

Derbinin Beşiktaş tarafındaki son gelişmelerine bakacak olursak; Atiba, Burak, Caner ve Gökhan gibi tecrübeli isimler, bu ağır yükün mental tarafını tutmuşlar. Kaptanlar seviyesindeki bu isimler, takım arkadaşlarına taktik dahil tüm konularda ne yapıp ne yapılmaması gerektiğini son toplantıda dile getirmişler.

Önce bir puanın garanti altına alınacağı bir anlayışı sahaya yansıtacak olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, hücum oyuncularına, derbi saatine kadar tesis dışına çıkılmaması gereken bazı gizli görevler de vermiş. Bugün sahada bazı sürprizler görebiliriz. Bir diğer önemli nokta ise kaleci antrenörlerinin, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır hakkında tüm takımla konuşması. Tesislerden sızan bilgilere göre Altay’ın zayıf yanları, kapsamlı bir analiz biçiminde, hücum oyuncuları başta olmak üzere tüm takıma anlatılmış. Ayrıca Abdullah Avcı, geri pas durumunda ise Karius’a kısa yerine riske girmeden uzun oynamasını söylemiş. Ayrıca Avcı, Adem Ljajic’i yedek soyundurarak kulübeyi güçlü tutmak istiyor.