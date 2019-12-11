Sergen Yalçın: Sosyal medya kullanmıyorum

BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Yalçın, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligdeki konumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Bu hafta Beşiktaş ile yapacakları maçın kolay olmayacağına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

"Büyük takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Oyuncularımız ciddi bir baskı altında oynayacak. Taraftar baskısı çok fazla olacak. Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya hazır, hepsi bu tür maçları oynadı. İyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu anki tek beklentimiz. Bu hafta da oyun anlamında hazırlanacağız, hangi planlamayla oynayacağımıza hazırlanacağız. İyi bir oyun ve skorla dönmeyi umuyorum."

"Bu oyun hatalar oyunu"

Yalçın, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildikleri maçta istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, bireysel hatalar nedeniyle basit goller yediklerini kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Eren Tozlu'nun sakatlandığını ve oyuncu değişiklik haklarını kullandıkları için 10 kişi mücadele ettiklerini hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstemediğimiz bir mağlubiyet ortaya çıktı. Ligde bu sonuçlar olabiliyor. İçeride, dışarıda sürekli maç oynuyoruz. Sezon başından bu yana çok fazla maç oynadık, erken başladık, bunlar sonlara doğru takımın temposunu düşürmeye başladı. Böyle bir düşüşü zaten bekliyorduk. Sonuçta müsabaka oynuyoruz, kazanabiliriz de kaybedebiliriz de. Oyuncularımız iyi de oynayabilir, zaman zaman kötü de oynayabilir. Sıkıntılı sonuçlar alabiliriz, bu oyun hatalar oyunu, bunlar normal. Önemli olan takım olarak belli bir seviyede kalmak."

"İlk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz"

Sergen Yalçın, ligde bulundukları pozisyonu değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. Üç lig, bir kupa maçımız var. Bunları en iyi şekilde oynayarak ligin ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarı fazla deplasman oynadık. İkinci yarı içeride 9 maç oynayacağız. Bu, bizim için avantaj. Belki 2-3 puan daha yukarıda olabilirdik. Baktığımızda kazanabileceğimiz maçlar oldu. Hakem arkadaşlardan yakındığımız maçlar oldu. Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bizim aleyhimize devreye girdiği maçlar oldu. Bizim adımıza gereksiz puan kayıpları oldu. Önümüzdeki 3 maçtan ne alabiliyorsak alıp ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz."

Oyuncularının mevkilerini zaman zaman değiştirdiğini aktaran Yalçın, "19 maç oynadık, bunların tamamında forma giyen kupa maçı hariç Adis Jahovic var. Performansı düşen, sakatlanan, cezalı oyuncularımız oldu. Gökhan Töre 6 hafta yoktu, Bifouma yoktu. Fofana sakatlandı, Mina, Chebake yoktu. Birçok oyuncumuz, sakatlıklardan dolayı böyle inişli çıkışlı bir grafik sergileyebiliyor. Biz de en doğru zamanda en doğru oyuncuyu kullanmaya çalışıyoruz, onları zaman zaman değiştiriyoruz. Kısa bir süre kaldı, alabildiğimiz puanları alarak, iyi bir devre arası yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, bir basın mensubunun, sosyal medyada "Mutsuzum, uykularım kaçıyor" gibi paylaşımlar yaptığı iddialarıyla ilgili sorusuna, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil yani. Zaman zaman sosyal medyada bu tür şeyler çıkıyor, gece bana da attılar onu, ben de gördüm. Bayağı komikti." yanıtını verdi.

Antrenman

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve yapılan sağlık kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu geçiren kaleci Fabian Farnolle katılmadı.