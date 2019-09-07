Sertaç ve Furkan sakatlandı

A Milli Takım'ın Karadağ müsabakasında Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz sakatlandı.

Sertaç Şanlı, karşılaşmanın 17. dakikasında pota altı mücadelesinde yerde kaldı. Sekerek sahadan çıkan Sertaç'ın ayağı bandaja alındı. Milli oyuncu, kalan bölümde forma giyemedi.

Millilerin başantrenörü Ufuk Sarıca, pota altındaki rotasyonunun azalmasının ardından turnuvanın ilk üç karşılaşmasında süre alamayan Ege Arar'a da Karadağ karşısında görev verdi.

A Milli Takım'da sakatlar kervanına Furkan Korkmaz da katıldı. Mücadelenin bitimine 1,5 dakika kala göğsüne darbe alan Furkan, Karadağ yedek oyuncularının bulunduğu bölümde yerde kaldı.

Daha sonra kenara gelen Furkan'ın nefes almakta zorlandığı görüldü. Mücadelenin bitimine 28 saniye kala soyunma odasına giden Furkan, kontrol için hastaneye götürüldü.

Ersan İlyasova forma giymedi

Millilerde sakatlığı bulunan Ersan İlyasova, Karadağ karşısında forma giymedi.

Türkiye'nin Çekya ile yaptığı maçta ayak bileğinden sakatlanan ve kritik karşılaşmada oynayamayan Ersan, takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak mücadeleyi yedekler bölümünde izledi.