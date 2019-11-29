A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n eleme maÃ§larÄ±nÄ± Ã§ok iyi geÃ§irdiÄŸini dile getiren Sevet YardÄ±mcÄ±, ilk defa son maÃ§a kalmadan Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Son saniye, son dakika hesaplarÄ±na gerek kalÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YardÄ±mcÄ±, "Bu bizim iÃ§in gerÃ§ekten Ã¶nemliydi, Ã¼st Ã¼ste 2'nci kez Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak da bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°lki 2016'daydÄ± ÅŸimdi ise 2020'de. YarÄ±n kura Ã§ekimi var, biz de heyecanla bekliyoruz. 6 grup var biliyorsunuz, 6 grubun iÃ§erisinde Kopenhag ve Saint Petersburg haricinde diÄŸer 5 gruba kuramÄ±zÄ±n Ã§ekilme ihtimali var, bu arada bizim tercihlerimiz Ã¶zellikle Azerbaycan, TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼'de oynamasÄ±nÄ± Ã§ok istiyor, bizi ev sahibi olarak deÄŸerlendiriyorlar. Bizim iÃ§in tabii o da Ã¶nemli fakat MÃ¼nih, BudapeÅŸte gibi TÃ¼rk toplumunun Ã§ok sayÄ±da olduÄŸu bu Ã¼lkelerde oynamak da bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olacak Ã¶zellikle 2008 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda milli takÄ±mÄ±mÄ±z, Ä°sviÃ§re ve Avusturya'da Ã§ok Ã¶nemli TÃ¼rk seyirci desteÄŸi almÄ±ÅŸtÄ±. DolayÄ±sÄ±yla yarÄ±nÄ± heyecanla bekliyoruz" dedi.

"ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° FÄ°NALÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° HAZIRLIKLAR SON HIZLA DEVAM EDÄ°YOR"

UEFA Åžampiyonlar Ligi Finali'nin MayÄ±s 2020'de Ä°stanbul'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Servet YardÄ±mcÄ±, "Bununla ilgili hazÄ±rlÄ±klar son hÄ±zla devam ediyor. Hem stadÄ±mÄ±zÄ±n yetiÅŸtirilmesi hem gÃ¼venlik, lojistik ve diÄŸer konulardaki hazÄ±rlÄ±klar hakkÄ±nda her hafta UEFA ile toplanÄ±yoruz, onlar Ä°stanbul'a geliyorlar. Burada da son hazÄ±rlÄ±klarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§tik dÃ¼n ve bu sabah, biliyorsunuz ki Åžampiyonlar Ligi Finali, dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli finali, en Ã¶nemli gÃ¼n, tek bir final gÃ¼nÃ¼. DolayÄ±sÄ±yla UEFA, TFF, valiliÄŸimiz, emniyetteki temsilcilerimiz, belediyemizle beraber bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§iyoruz ki 2005 Ä°stanbul Finali gibi her bakÄ±mdan yine unutulmaz bir final olsun. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz, bugÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra 55 federasyonun toplanacaÄŸÄ± bir toplantÄ± var. Bu toplantÄ±da VAR, milli takÄ±ma reklam alma gibi, UEFA'nÄ±n Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer konular tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±lacak, 55 federasyonun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±nacak. GÃ¼nlerimiz yoÄŸun geÃ§iyor.

Ä°stanbul Ã§ok Ã¶nemli, bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶zellikleri olan bir ÅŸehir. Tarihi, dokusu, insanlarÄ±n misafirperverliÄŸi, otellerimizin kalitesi, havaalanÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n (THY) tÃ¼m ÅŸehirlere direkt uÃ§ma imkanÄ±nÄ±n olmasÄ± Ä°stanbul'u Ã§ok cazip kÄ±lÄ±yor ve herkesin Ã§ok arzulu gelmek istediÄŸi bir ÅŸehir. Beklentiler Ã§ok yÃ¼ksek, inÅŸallah biz de bu finalde en iyi ÅŸekilde misafirperverliÄŸimizi ve ev sahipliÄŸimizi yapmÄ±ÅŸ oluruz, unutulmaz bir final olur" diye konuÅŸtu.

"KURA BÄ°RAZ ÅžANSA BAÄžLI "

Azerbaycan'Ä±n TÃ¼rkiye'nin BakÃ¼'de oynamasÄ±nÄ± Ã§ok arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrarlayan Servet YardÄ±mcÄ±, "TÃ¼rkiye'yi ev sahibi olarak deÄŸerlendiriyorlar. Bizim iÃ§in bu da Ã¶nemli fakat diÄŸer gruplar da bizim iÃ§in Ã¶nemli. Bizim iÃ§in fark etmez, kura biraz ÅŸansa baÄŸlÄ± ama BakÃ¼ de olabilir, MÃ¼nih, BudapeÅŸte, Amsterdam, BÃ¼kreÅŸ de tercihimizde. Ã–zellikle Dublin, Bilbao biraz ters kalÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Fakat Londra, Glasgow da olabilir, hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

" 'FRANSA; AMAN AMAN, BÄ°Z TÃœRKÄ°YE Ä°LE AYNI GRUBA DÃœÅžMEK Ä°STEMÄ°YORUZ' DEDÄ°"

Servet YardÄ±mcÄ±, sabah saatlerinde Fransa Federasyonu ile birlikte olduklarÄ±nÄ± aktararak, "Ã–zellikle bu konuyu konuÅŸtuk. Bize 'aman aman, biz TÃ¼rkiye ile aynÄ± gruba dÃ¼ÅŸmek istemiyoruz. Yeter, iki maÃ§ yaptÄ±k, ayrÄ± gruplara dÃ¼ÅŸelim' dediler. Ä°zlanda ile son 3 turnuvada grup maÃ§larÄ±nda hep aynÄ± gruba dÃ¼ÅŸtÃ¼k, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz. DevamlÄ± Ä°zlanda ile oynuyoruz, her kura Ã§ekiminde Ä°zlanda bizim grubumuzda oluyor. HayÄ±rlÄ±sÄ±" dedi.

"FRANSA'DA OLDUÄžU GÄ°BÄ° AVRUPA'DAKÄ° MAÃ‡LARDA STADIN BÃœYÃœK KISMININ TÃœRK SEYÄ°RCÄ°DEN OLUÅžACAÄžINI DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

TaraftarlarÄ±n bilet alma iÅŸlemlerinni kura Ã§ekiminden bir hafta sonra baÅŸlamasÄ± ile iligil konuÅŸan Servet YardÄ±mcÄ±, DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu 12 ÅŸehir stadyumlarÄ±nÄ±n kapasiteleri farklÄ±, herhalde 35 binden 80 bine kadar Ã§Ä±kÄ±yor, diÄŸer statlarla beraber. Muhtemelen 5 bin ile 12 bin seyirci kapasitesi ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak bizlere, yani oynayan takÄ±mlara. DolayÄ±sÄ±yla bu statlarda maksimum 12 bin, minimum 5 bin TÃ¼rk seyirci olacaktÄ±r. Bizlerin, bize ayrÄ±lan yerlerin dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±dan bilet almak isteyen TÃ¼rk seyircileri olacaktÄ±r. Fransa'da olduÄŸu gibi Avrupa'daki maÃ§larda stadÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n TÃ¼rk seyirciden oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.

"UEFA'NIN ASKER SELAMI SORUÅžTURMASINI AKÄ°NEN TAKÄ°P EDÄ°YORUZ"

Servet YardÄ±mcÄ±, UEFA'nÄ±n TÃ¼rk futbolculara baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± asker selam soruÅŸturmasÄ± hakkÄ±nda ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "SÃ¼reÃ§ ÅŸu anda Ã§ok yakinen takip ettiÄŸimiz bir sÃ¼reÃ§. Ä°ÅŸin Ã¼zerindeyiz ve bu soruÅŸturmanÄ±n niye aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buradaki kÃ¶tÃ¼ niyetin art niyetin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu biz savunmamÄ±zda en iyi ÅŸekilde anlatacaÄŸÄ±z. Bu selamÄ± niye verdiÄŸimizi ve bu selamÄ±n anlamÄ±nÄ± AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±za anlatacaÄŸÄ±z. Bu sÃ¼reci de baÅŸarÄ±yla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±mÄ±za yÃ¼rekten inanÄ±yorum."

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