DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda kadÄ±nlar 50 metre kelebekte yarÄ±ÅŸan milli sporcu Sevilay Ã–ztÃ¼rk, bronz madalya kazandÄ±.Â

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada, kadÄ±nlar 50 metre kelebek finali sona erdi.Â

Milli sporcu Sevilay Ã–ztÃ¼rk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. YarÄ±ÅŸta Ä°talyan Arianna Talamona 45.62'lik zamanÄ±yla altÄ±n, BrezilyalÄ± Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21'lik sÃ¼resiyle gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyaya ulaÅŸtÄ±. MÃ¼sabakada diÄŸer milli sporcu SÃ¼meyye BoyacÄ± da 47.85'lik derecesiyle 6. sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Ã–te yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarÄ±ÅŸan Beytullah EroÄŸlu ise mÃ¼sabakayÄ± 7. sÄ±rada bitirdi.

Bakan KasapoÄŸlu'ndan Sevilay Ã–ztÃ¼rk'e tebrik

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda S5 kategorisi kadÄ±nlar 50 metre kelebekte bronz madalya kazanan Sevilay Ã–ztÃ¼rkâ€™Ã¼ tebrik etti.Â

Bakan KasapoÄŸlu, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± tebrik mesajÄ±nda, ÅŸu ifadelere yer verdi:Â

"Ä°ngiltere'de dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme ÅžampiyonasÄ±'nda ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± baÅŸarÄ±yla temsil eden sporcularÄ±mÄ±z, bizleri gururlandÄ±ran derecelere imza atÄ±yor. Åžampiyonada S5 kategorisi 50 metre kelebek stilde bronz madalya kazanan Sevilay Ã–ztÃ¼rk kardeÅŸimiz, madalya kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde yer alarak gÃ¶ÄŸsÃ¼mÃ¼zÃ¼ kabarttÄ±. Milli sporcumuzu kutluyor, bu deÄŸerli derecesinde emeÄŸi geÃ§en herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Åžampiyonada mÃ¼cadele eden diÄŸer sporcu kardeÅŸlerime baÅŸarÄ±lar diliyorum."

Â