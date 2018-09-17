Sevilla - Getafe: 0-2

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) karşılaştığı Getafe'ye 2-0 yenildi.

Sevilla, La Liga'nın 4. haftasında seyircisi önünde Getafe ile karşılaştı. Misafir Getafe, Angel'in ilk yarıda attığı gollerle Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

Geçen haftaki Endülüs derbisinden sonra bu hafta da kaybeden Sevilla, 4 puanla 11. sıraya geriledi.

Akhisarspor'un J Grubu'ndaki bir diğer rakibi Krasnodar ise Rusya Premier Lig'in 7. haftasında Anzhi'ye konuk oldu.

Sahadan 4-0 galip ayrılan Krasnodar, puanını 13'e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu.

Sarpsborg'un ligdeki mağlubiyet serisi 4 maça çıktı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden Sarpsborg, Norveç Birinci Ligi'nin 22. haftasında Odds'u ağırladı.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Sarpsborg, üst üste 4. yenilgisini yaşadı ve 32 puanla 7. sırada yer almaya devam etti.