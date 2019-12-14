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14.12.2019 - 15:51 |

Sheffield United artık Türkçe

Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Twitter’da Türkçe yayına başladı, resmi açıklama paylaştı.

Sheffield United artık Türkçe

İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United, sosyal medyada Türkçe hamlesiyle öne çıktı. İngiliz kulübünün resmi bildiriminde; "Sheffield United resmi Türkçe Twitter hesabı açmaktan mutluluk duyuyor.

Resmi hesabımız Türkiye'deki taraftarlarımıza külübün kalbinden en güncel haberleri ulaştırmanın yanı sıra İngiltere Premier League maçlarımız sırasında tüm gelişmeleri canlı olarak paylaşacak.

Türkiye'deki futbolseverler Fenerbahçe ile Bramall Lane'de 2014 yılında yaptığımız hazırlık maçı ve geliştirdiğimiz iyi ilişkilerden dolayı Sheffield United ismine zaten aşina olmaya başlamıştı.

Eylül ayında yayına başlayan Arapça hesabımızdan sonra @SUFCTurk yabancı dilde yayın yapan ikinci Twitter hesabımız oldu" denildi.

 

 

 

 

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