Şimdi tam zamanı

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

İlk hazırlık maçlarında şut performansının düşük olduğunu ama bunu zaten beklediklerini anlatan milli oyuncu, “Panik yapanlar olmuş ama sakin kalalım. Artık her şeyin planını yaptığımız zamana geldik. Sahada gerçek bir takım gibi durabilirsek çok şeyi başarırız” ifadelerini kullandı.

NBA’de Cleveland Cavaliers formasıyla iyi bir sezon geçirdikten sonra Çin’deki Dünya Kupası için A Milli Basketbol Takımı kadrosuna katılan ve ay-yıldızlı ekibimizin en önemli kozu olan Cedi Osman, tarihi organizasyon öncesindeki son durumlarını MİLLİYET’e anlattı...

Hazırlık döneminin hem iyi hem kötü geçtiğini belirten Cedi, “Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktı. Venezuela yenilgisinin ardından Dominik maçında iyi bir görüntü vermemiz ders çıkardığımızı gösteriyor. O maçta sorumlulukları paylaşan, birbirine yardım eden bir görüntüdeydik. Biz de rakibimizin Yunanistan ile oynadığı maçı izledikten sonra ciddiye almamız gerektiğini anladık ve Venezuela maçından farklı bir görüntü sergilemeyi başardık. Rakibin gücünden çok, bizim oyun anlayışımızın önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum” dedi.



‘Panik yok’

İlk hazırlık maçlarında düşük yüzde ile şut attığını ve bunun çok konuşulduğunu ancak ritmini artırdığını hatırlattığımız yıldız oyuncu, iki dönem arasındaki farkı, şu şekilde anlattı: “Tabii ki ilk maçlardaki şut yüzdemin düşük olması birçok insanı endişelendirdi. Ama ben hiç endişeli değildim. Yaklaşık 3 aydır bunun için çalıştım. Tüm hazırlıklarımı Dünya Kupası için yaptım. O kadar antrenman ve yükleme kampının ardından bu düşüşü bekliyorduk. Bizim için olağan bir durumdu. O yüzden ben takılmadım. Dünya Kupası’nın ilk maçına çıktığımızda ben her zamanki Cedi olacağımı biliyorum. Her şey kontrol altında.”



‘Bunun için yaşadım’

Çin’e geldiği ilk günden itibaren ilgiyle karşılaşan Cedi, hem bu ilginin hem de beklentilerin baskı yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise “Baskı ya da stres hissetmiyorum ama sonuçta Dünya Kupası’na geldik. Çin gibi büyük bir marketi olan ülkede oynayacağız ve herkes kendisini göstermek isteyecektir. Burada ilgi üst düzeyde, NBA oyuncuları buraya sık geliyor... Bu etkenler önemli bence ama ben tekrar söyleyeyim. Bunun için 3 aydır halterim, şutum, enerjim... Her şeyimle Dünya Kupası için yaşadım. O nedenle rahatım. İyi işler yapabileceğimi düşünüyorum” yanıtını verdi.



‘4’te rahatım’

Milli Takım’ın biraz da zorunlu olarak yeteneklerini daha fazla öne çıkarabilecek tempolu oyunu benimsediğini, zaman zaman 3, zaman zaman da 4 numara pozisyonunda oynadığını söylerek hangisinde daha rahatsın diye sorduğumuz başarılı oyuncu, “4 numarada daha rahatım fazla koşmak zorunda kalmıyorsunuz defansta... Şaka bir yana 4 numara pozisyonuna geçtiğimde avantaj sağlayabiliyorum. 3’te de aslında rahatım ama özellikle Ersan abi ile 4-5 numara oynadığımızda daha kolay alan açabiliyoruz. Bu da potaya gitmeyi kolaylaştırıyor. Ama biz sürekli koşan, agresif oynayan ve hızlı hücum arayan bir takım olmak zorundayız” diye konuştu.

‘Kenetlenmeliyiz’

Cedi Osman milli takım için başarının sırrını ise şu sözlerle özetledi: “Bizim için başarının sırrı kenetlenmek, takım olabilmek. Son hazırlık turnuvamız bunu gösterdi aslında. Porto Riko ile Venezuela maçında kopuk kopuktuk ama son maçta tam takım gibi oynadık. Herkes katkı verdi, topu paylaştık, savunmada sürekli konuştuk ve açık kapadık. Yani kenetlendik ve sınavı geçtik. Orada maçı kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değildi ama biz yapmak istediğimizi yaptık, beraber hareket ettik. Bunu yaptığımızda çok daha keyif aldığımızı anladık. Şimdi Dünya Kupası’nda da yapmamız gereken bu.”