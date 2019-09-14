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14.09.2019 - 17:15 | | İSTANBUL (AA)

Sırbistan-Çekya: 90-81

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Çekya'yı 90-81 yenen Sırbistan, beşinci oldu.

Sırbistan-Çekya: 90-81

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Çekya'yı 90-81 yenen Bogdan Bogdanovicli Sırbistan, turnuvayı beşinci tamamladı.

Salon: Wukesong

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Michael Weiland (Kanada)

Sırbistan: Bogdanovic 31, Jokic 7, Jovic 12, Milutinov 14, Lucic 5, Simonovic 4, Bircevic 1, Bjelica 3, Guduric 3, Marjanovic 3, Micic, Raduljica 7

Çekya: Balvin 12, Hruban 9, Kriz 2, Bohacik 6, Satoransky 13, Palyza 3, Vyoral, Auda 16, Peterka 14, Pumprla 4, Sirina 2

1. Periyot: 20-20

Devre: 41-50

3. Periyot: 69-62

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