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28.10.2019 - 13:13 |

Sırbistan'da böyle gördüler! 'Obradovic'in kabusu...'

Fenerbahçe Beko’nun ezeli rakibi Galatasaray’a potada yenildiği maçın yankıları Sırbistan’da dikkat çekti. Zeljko Obradovic’in kabusunun devam ettiği belirtildi.

Sırbistan'da böyle gördüler! 'Obradovic'in kabusu...'

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe Beko’nun bu sezon yaşadığı sıkıntılar Sırbistan’da dikkat çekiyor. Sırp basını, Zeljko Obradovic’in zorlandığı ve son Galatasaray derbisinde sıkıntılar yaşadığı kaydedildi. Obradovic’in kabusunun devam ettiği, yenilgilerin bitmediği bildirildi.

Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının, maç içerisinde hem hakemlerle yaşadığı sorun hem de oyuncusu Bobby Dixon’a sinirlenmesi de detaylıca verildi. Dixon’ın Obradovic’i dinlemeden kaçtığı ve dinlemekten kaçındığı aktarıldı.

Blic’te yer alan haberde Obradovic’in videoları verilirken, Kurir.rs’de de ‘Kabus devam ediyor’ başlığı gözlerden kaçmadı. Mozzart Sport’ta ise “Obradovic’in kabusu. Fenerbahçe, Galatasaray önünde demoralize oldu” ifadeleri kullanıldı.

 

Sırbistanda böyle gördüler Obradovicin kabusu...

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