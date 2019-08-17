Sivasspor - Beşiktaş: 3-0

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Demir Grup Sivasspor 3-0 kazandı.

Maçta ev sahibinin gollerini 30. dakikada Mert Hakan Yandaş, 54. dakikada Yatabare, 76. dakikada Emre Kılınç attı.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren kaleci Mamadou Samassa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş

Demir Grup Sivasspor: Samassa (Dk. 45 Muammer Zülfikar Yıldırım), Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Rybalka), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Dos Santos), Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 62 Oğuzhan Özyakup), Quaresma (Dk. 62 Umut Nayir), Dorukhan Toköz (Dk. 75 Orkan Çınar), Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Goller: Dk. 30 Mert Hakan Yandaş, Dk. 54 Yatabare, Dk. 76 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Ziya Erdal, Dk. 44 Mert Hakan Yandaş, Dk. 64 Cofie, Dk. 70 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Boyd, Dk. 45 Ljajic, Dk. 65 Caner Erkin (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.

Ruiz ve Boyd da ilk maçlarına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.

Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.

Sivasspor'da 6 yeni isim sahada

Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı.

Çalımbay, Beşiktaş karşısında, Mamadou Samassa, Goiano Teixeria, Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Yatabare 11'ini sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki sezonun ilk müsabakasında, tribünlerin önemli bir bölümü doldu.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, kale arkasında kendileri için ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarları, maç öncesi yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu.

Her iki takım da ısınmaya "Cemil Usta sezonunda tüm takımlara başarılar dileriz", maça ise "Afetlere hazır ol" yazılı pankartlarla çıktı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Sivasspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Erdoğan Yeşilyurt'un kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

17. dakikada Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.

24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırdı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan ceza alanına ortasına arka direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Dorukhan Toköz'ün kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden etkili vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un ara pasında sol kanatta Ziya Erdal topla buluştu. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında ön direğe koşu yapan Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

36. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza alanına ortasında, kale alanındaki Boyd yakın mesafeden topu auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

51. dakikada Ljajic'in kaleyi karşıdan gören pozisyoda uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş savunmasında Medel'in kaybettiği topu kontrol eden Yatabare'nin ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

68. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza alanındaki Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip skoru 3-0'a getirdi. Emre Kılınç'ın ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

82. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında sağdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın çapraz pozisyonda etkili vuruşunda, kaleci Utku Yuvakuran gole izin vermedi.

90. dakikada sağdan ceza alanına giren Orkan Çınar'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.