Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu başladı. Milyonlarca futbolseverin büyük bir merakla beklediği Süper Lig'de ilk haftanın önemli maçlarından biri olarak gösterilen Sivasspor Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Peki Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'deki ilk maçını Sivas deplasmanında yapacak olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Taraftarların gözü maç saatinde. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
DEMİR GRUP SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya- Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan- Emre, Yatabare
BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın