Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'deki ilk maçını Sivas deplasmanında yapacak olan Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor. Taraftarların gözü maç saatinde. Peki, Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DEMİR GRUP SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunu Demir Grup Sivasspor deplasmanında açacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya- Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan- Emre, Yatabare

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Tyler Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın