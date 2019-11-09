Sivasspor - Konyaspor: 2-0

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde harika bir sezon geçiren Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konysaspor'u konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

Mücadele Sivasspor'un golünü 80. dakikada Emre Kılınç ve 89: dakikada Hakan Arslan kaydetti. Konyaspor'da Levan Shengelia 78. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 21 yaptı ve liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 13 puanla 11. sıraya geriledi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Gioano, Mert Hakan Yandaş (Dk. 77 Traore), Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 87 Kone), Yatabare, Fernando (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun (Dk. 87 Daci), Diagne, Anicic, Skubic, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Jonsson (Dk. 63 Milosevic), Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 63 Bajic)

Goller: Dk. 80 Emre Kılınç, Dk. 89 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor), Dk. 65 Hadziahmetovic, Dk. 87 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Maçtan dakikalar



10. dakikada Fernando'nun yaptığı ortaya ceza sahası içinde Hakan Arslan'ın yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

27. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa iki hamlede sahip oldu.

37. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere güçlükle çeldi.

45. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Fernando'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

58. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ortasında, Yatabare'nin indirdiği topa arka direkte Emre Kılınç'ın vuruşu sonrası meşin yuvarlağa savunmada Diagne elle müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan, yardımcısının uyarısı ile penaltı noktasını gösterirken, VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirlendi. Hakem Kalkavan, penaltı kararını ve Diagne'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

69. dakikada Shengelia'nın ceza alanı dışından şutunda, top az farkla dışarı gitti.

78. dakikada İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Shengelia, ikili mücadelede Ziya Erdal'ın yüzüne darbesi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Traore'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç, uzak mesafeden sert bir vuruşla meşun yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın pasında ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu. 2-0.

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.