Sivasspor, Samed Yeşil ile imzalıyor

Kırmızı-Beyazlılar, bir süre önce denemeye aldığı Samed Yeşil ile resmi sözleşme imzalamaya karar verdi

2012 yılında büyük umutlarla Liverpool’a transfer olan ancak sonraki süreçte kendini pek fazla gösteremeyen Samed, 2 sene önce Trabzonspor’un kapısından dönmüştü.

Sivasspor, bonservisi elinde olan 24 yaşındaki forveti renklerine bağlayacak. Resmi açıklamanın kısa zaman içinde yapılması bekleniyor.