Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor, Samed Yeşil ile imzalıyor
02.08.2019 - 07:14| FANATİK

Sivasspor, Samed Yeşil ile imzalıyor

Sivasspor, bir süredir denediği Samed Yeşil ile resmi sözleşme imzalama kararı aldı.

Kırmızı-Beyazlılar, bir süre önce denemeye aldığı Samed Yeşil ile resmi sözleşme imzalamaya karar verdi

2012 yılında büyük umutlarla Liverpool’a transfer olan ancak sonraki süreçte kendini pek fazla gösteremeyen Samed, 2 sene önce Trabzonspor’un kapısından dönmüştü.

Sivasspor, bonservisi elinde olan 24 yaşındaki forveti renklerine bağlayacak. Resmi açıklamanın kısa zaman içinde yapılması bekleniyor.

Sivasspor, Samed Yeşil ile imzalıyor

Fabien Farnolle: "Bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emre formayı giydi

Emre formayı giydi

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Yusuf Yazıcı Lille’e doğru

Caddebostan’da Red Bull rüzgârı

Caddebostan’da Red Bull rüzgârı

‘Benim kariyerim yok’

‘Benim kariyerim yok’

Sıradaki Haber