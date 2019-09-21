Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor'da 3 eksik
21.09.2019 - 12:01 | | SİVAS (AA)

Sivasspor'da 3 eksik

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.

Sivasspor'da 3 eksik

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.

 

 

 

 

La Masia'da harika goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a zor rakip

Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kritik mücadelesi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kritik mücadelesi

Cenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti!

Cenk Tosun Katar'dan gelen teklifleri reddetti!

Sıradaki Haber