Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDemir Grup SivassporSivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
14.08.2019 - 13:17| SİVAS (AA)

Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Futbolcular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Adalesinde çekme olan Mustapha Yatabare, idmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

 

Dani Alves'den şok hareket!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

Mario Balotelli, Brescia ile anlaştı!

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

UEFA Süper Kupa maçında 15 bin polis görev yapacak

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

Fenerbahçe taraftarından kombine tepkisi!

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

İstanbulspor, kaleci Halil Yiğit Yitmez'i transfer etti

Sıradaki Haber