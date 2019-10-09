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09.10.2019 - 13:23 | | AA

Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı

Süper Lig'de 7. hafta sonunda 12 puan  toplayan ve sıralamada averajla ikinciliğe kadar yükselen Demir Grup Sivasspor,  son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğe getirilmesiyle  iyi bir hava yakalayan kırmızı-beyazlı takım, son haftalardaki performansıyla  puan cetvelinde tırmanışa geçti.

Ligde geçen hafta sonu MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek puan cetvelinde  ikinci sıraya yükselen Sivasspor, 7. haftalar itibarıyla Süper Lig'de mücadele  ettiği son 5 sezonun en başarılı performansını sergiledi.

İlk 7 hafta itibarıyla 2014-2015 sezonunda 5 puan, 2015-2016'da 6  puan, 2017-2018'de 9 puan ve 2018-2019'da 8 puan toplayan kırmızı beyazlı ekip,  bu sezon ise 12 puana ulaştı.

2013-2014 sezonunda da 12 puan toplayan Sivasspor, bu sezon da aynı  başarıyı tekrarladı.

Sivas ekibi, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele etmişti.

İç sahanın lideri Sivasspor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sezon  sahasında oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. İç sahadaki 4  maçlık periyotta 10 puan toplayan Sivas temsilcisi, bu karşılaşmalarda rakip  fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 3-1  yenen Sivas temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'le 1-1 berabere kalarak iç sahada 10  puan topladı. Kırmızı-beyazlılar bu performansıyla iç saha puan cetvelinde  liderlik koltuğuna oturdu.  

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geride kalan sezonun 29.  haftasında Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

Sivasspor'un golcüleri

Sivasspor'da geride kalan 7 haftada 3'er gol atma başarısı gösteren  Fernando Andrade, Mert Hakan Yandaş ve Mustapha Yatabare takımdaki en golcü  oyuncular olarak dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Arouna Kone, Emre Kılınç ve Uğur Çiftçi de  birer kez gol sevinci yaşadı.

 

  

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