‘Skrtel’den öcümü aldım’

ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Kornerden gelen topa vurduğu kafayla Başakşehir karşısında 90+6’da takımını yenilgiden kurturan bordo-mavili oyuncu, “Böyle bir gol atmak ne kadar güzelse, maçı kazanamamış olmamız da o kadar can sıkıcı” diye konuştu.



Korner öncesi bir pozisyonda Martin Skrtel’in kendisine bir hareketi olduğuna dikkat çeken 23 yaşındaki santrfor, “Üst baldırıma sert bir müdahalede bulundu. Kornerde beni marke eden kişinin Skrtel olması ekstra keyifli oldu. Golü atmamla hoş bir şekilde öcümü almış oldum” diye konuştu.

‘Çılgınca destek’

Daniel Sturridge ile olan birlikteliklerinden bahseden Sörloth “Çok iyi anlaşıyoruz. Sturridge’in iyi bir futbol mentalitesi var. Oyunu çok iyi okuyan bir futbolcu. Derin oynamayı seviyor. Her zaman nerede olduğumun farkında ve beni topla çok kolay buluşturuyor” diye konuştu. Takım olma yolunda ilerleme kaydettiklerini belirten oyuncu şöyle devam etti: “Kısa süreli birlikteliğimize karşın iyi bir iş çıkardık. Attığım gollerde takımın durumunun etkisi var. Öyle bir noktaya geldim ki, artık kendimi sahada her an gol atabilecek gibi hissediyorum. Şu anki taraftar ortamını da daha önce deneyimlememiştim, çılgınca bir destek var. 40 bin kişi ismimi haykırdığında bu çok mutlu ediyor.”