Slavia Prag Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona bu akşam deplasmanda Slavia Prag'ın konuğu oluyor. Messi'li Barceolana'yı izlemek isteyen futbolseverler maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor. İşte detaylar...

SLAVIA PRAG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. Maçı Türkiye'den herhangi bir kanal yayınlamıyor. Azerbaycan'dan ise İdman TV mücadeleyi yayınlayacak.