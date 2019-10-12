Slimani açıklaması: ‘İlk gördüğümde anladım’

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’den ayrılarak Monaco’da çok başarılı bir döneme başlayan Islam Slimani için ünlü teknik direktör Vahid Halilhodzic’ten sürpriz açıklama geldi.

Fransız basınına bir röportaj veren Fas Milli Takımı’nın teknik patronu, Slimani’yi keşfettiği dönemi anlattı.

Monaco’da başarılı olduğu için çok sevindiğini aktaran Halilhodzic, “CR Belouizdad’ın bir maçına kulüp başkanı tarafından davet edilmiştim. Maçı seyrederken ilk gözüme çarpan kişi Slimani oldu. İlk izlediğimde sahip olduğu yeteneği hemen anladım. Pozisyona giriyordu, mücadele ediyordu sahada her şeyi yapıyordu. İlk olarak Cezayir Milli Takımı’na çağırdım. Slimani’yi milli takıma aldım diye eleştirildim, ‘Bu adam da kim’ demeye başladılar. Herkese sahip olduğu yetenekleri anlattım. Slimani oyunda çözüm bulabilecek bir oyuncudur. Size yardım edecek bir oyuncudur. Slimani ile özel bir iletişimimiz var. Bence her teknik direktörün seveceği tarzda bir oyuncu” diye konuştu.